"Мы знаем маму и папу коронавируса"

Главврач столичной больницы 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что не верит в искусственное происхождение коронавируса, сообщает
News.ru. Медик привел несколько фактов в пользу своего мнения.
Мясников заявил, что коронавирсуная инфекция обладает схожими морфологическими признаками, что и давно известные вирусы. Этот факт позволяет предположить, что коронавирус – видоизмененная инфекция, которая получила отличительные черты, эволюционировав.
«На 75 процентов он (коронавирус – прим. ред.) похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку», - отметил медик.
Также, по его словам, в пользу версии о естественном происхождении коронавирусной инфекции говорит низкий уровень смертности. По мнению Мясникова, если бы речь шла о биологическом оружии, жертв было бы гораздо больше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий рассказал о вирусе, который был создан человеком. Миксоматоз. Он был создан человеком в 50-х годах прошлого века специально для контроля за популяцией кроликов, которые чрезмерно расплодились тогда в Австралии. В результате, отметил Мясников, по континенту прокатилась «кроличья пандемия», которая затронула и домашних кроликов, и диких зайцев. Скорость распространения вируса оценивалась в 500 километров в день. В результате миксоматоз не уничтожил всех животных, кролики приобрели иммунитет и больше тяжело не болеют, добавил теледоктор.
Мясников подчеркнул, что «ни одна пандемия не длится вечно», поэтому необходимо подождать, чтобы закончилась пандемия коронавируса. При этом Медик признал, что пока COVID-19 является одной из главных тем для СМИ, «сохранять спокойствие и трезвую голову» очень трудно. Статистику по пандемии Мясников назвал «арифметикой постоянного запугивания», подчеркнув, что ежегодные сводки нужны скорее специалистам, чем обывателю.