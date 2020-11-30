"Мы знаем маму и папу коронавируса"

Главврач столичной больницы 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что не верит в искусственное происхождение коронавируса, сообщает News.ru. Медик привел несколько фактов в пользу своего мнения.

Мясников заявил, что коронавирсуная инфекция обладает схожими морфологическими признаками, что и давно известные вирусы. Этот факт позволяет предположить, что коронавирус – видоизмененная инфекция, которая получила отличительные черты, эволюционировав.

«На 75 процентов он (коронавирус – прим. ред.) похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку», - отметил медик.

Также, по его словам, в пользу версии о естественном происхождении коронавирусной инфекции говорит низкий уровень смертности. По мнению Мясникова, если бы речь шла о биологическом оружии, жертв было бы гораздо больше.

Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий рассказал о вирусе, который был создан человеком. Миксоматоз. Он был создан человеком в 50-х годах прошлого века специально для контроля за популяцией кроликов, которые чрезмерно расплодились тогда в Австралии. В результате, отметил Мясников, по континенту прокатилась «кроличья пандемия», которая затронула и домашних кроликов, и диких зайцев. Скорость распространения вируса оценивалась в 500 километров в день. В результате миксоматоз не уничтожил всех животных, кролики приобрели иммунитет и больше тяжело не болеют, добавил теледоктор.