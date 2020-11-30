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Очистка моста на остров Русский попала на видео

Вадим Дроздов
16 минут назад
12 сотрудников МЧС занимаются очисткой моста на остров Русский от льда. К работам привлечены только специалисты с альпинистской подготовкой. Спасатели работают в висячем положении по 9 часов подряд, чтобы привести мост в порядок. На это потребуется от 6 до 10 дней. Мост закрыт для движения автотранспорта, его чистят только вручную, потому что других технологий нет. Также продолжаются работы в городах Артем и Владивосток по восстановлению инфраструктуры от последствий ледяного дождя, прошедшего в регионе еще 18 ноября.
Чиновница, отвечавшая за ликвидацию последствий стихийного бедствия на острове Русский, уволена. Она не принимала мер по оказанию помощи населению.
Общество,Видео,МЧС,
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