Очистка моста на остров Русский попала на видео

12 сотрудников МЧС
занимаются очисткой моста на остров Русский от льда. К работам привлечены только специалисты с альпинистской подготовкой. Спасатели работают в висячем положении по 9 часов подряд, чтобы привести мост в порядок. На это потребуется от 6 до 10 дней. Мост закрыт для движения автотранспорта, его чистят только вручную, потому что других технологий нет. Также продолжаются работы в городах Артем и Владивосток по восстановлению инфраструктуры от последствий ледяного дождя, прошедшего в регионе еще 18 ноября.