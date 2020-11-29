Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Российская участница оценила итоги «Детского Евровидения» 

Газета.Ru и ещё 1 38 минут назад
Участница из России оценила итоги «Детского Евровидения»
Фото: The Voice Kids Russia / Голос Дети / YouTube
Российская участница "Детского Евровидения" рассказала, что расстроена результатом, которого она добилась в музыкальном конкурсе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.
Она отметила, что ее целью было первое место.

"Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед. Очень рада, что участвовала в "Детском Евровидении", — сказала Феськова, которую процитировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на 18-м международном конкурсе "Детское Евровидение — 2020" Феськова заняла 10-е место с 88 баллами. Она исполнила песню "Мой новый день".
Видео дня. Заммэра Новоуральска случайно застрелили на охоте
Газета.Ru: последние новости
В России выявили 26 683 новых случая коронавируса В России выявили 26 683 новых случая коронавируса В ВОЗ россиянам посоветовали отказаться от больших корпоративов В ВОЗ россиянам посоветовали отказаться от больших корпоративов Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации в России Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации в России
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1»
00:50
Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1»
В мире Пожары
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
00:05
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
Интернет
Задержания на акциях в Минске попали на видео
00:47
Задержания на акциях в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Гонки со стрельбой в Петербурге попали на видео
00:36
Гонки со стрельбой в Петербурге попали на видео
Происшествия
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
00:51
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
В мире Происшествия
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
00:32
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
00:05
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
00:59
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
Происшествия
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
00:53
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
В мире Происшествия
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
00:55
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение