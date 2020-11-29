Участница из России оценила итоги «Детского Евровидения»

Российская участница "Детского Евровидения" рассказала, что расстроена результатом, которого она добилась в музыкальном конкурсе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Она отметила, что ее целью было первое место.

"Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед. Очень рада, что участвовала в "Детском Евровидении", — сказала Феськова, которую процитировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на 18-м международном конкурсе "Детское Евровидение — 2020" Феськова заняла 10-е место с 88 баллами. Она исполнила песню "Мой новый день".