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Глава «Вектора» назвал срок окончания пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 32 минуты назад
Назван срок окончания пандемии коронавируса
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса закончится в 2021 году, заявил глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Его слова приводит РИА Новости.

«Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году», — сказал Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

По его мнению, пандемия закончится, как только будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, а для этого необходимо привить около половины населения.
Эксперт рассказал о повторном заражении COVID-19
Ранее в ноябре сообщалось, что «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», создаст еще три препарата от коронавируса. Среди них есть пептидная вакцина, рекомбинантная на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори.
К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат, этим занимается центр имени Чумакова, Планируется, что массовый выпуск начнется в феврале 2021 года.
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Общество , Наука и техника , Москва
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