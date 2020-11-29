«Обидно не было»: Песков об отказе пустить его на каток 

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не пустили на Красную площадь, где открылся зимний каток. Об этом сообщает издание Peopletalk, репортеры которого стали свидетелями диалога Пескова и контролера катка.

⁃ Вы в списках? — спросила миловидная девушка.

⁃ А я что, должен быть в списках? Я — Песков, — ответил пресс-секретарь.

Однако девушка не смутилась и предложила представителю Кремля «позвонить организаторам». Пескову пришлось сделать звонок, недоразумение было улажено, и он попал на каток вместе с супругой Татьяной Навкой.

Как оказалось, контролер не узнала Дмитрия Пескова, а в списках он не значился. Позднее он прокомментировал инцидент, заявив, что не обиделся.