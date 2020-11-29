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«Обидно не было»: Песков об отказе пустить его на каток 

Майк Габриелян 55 минут назад
«Обидно не было»: Песков об отказе пустить его на каток
Фото: ТАСС
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не пустили на Красную площадь, где открылся зимний каток. Об этом сообщает издание Peopletalk, репортеры которого стали свидетелями диалога Пескова и контролера катка.
⁃ Вы в списках? — спросила миловидная девушка.
⁃ А я что, должен быть в списках? Я — Песков, — ответил пресс-секретарь.
Однако девушка не смутилась и предложила представителю Кремля «позвонить организаторам». Пескову пришлось сделать звонок, недоразумение было улажено, и он попал на каток вместе с супругой Татьяной Навкой.
Как оказалось, контролер не узнала Дмитрия Пескова, а в списках он не значился. Позднее он прокомментировал инцидент, заявив, что не обиделся.

«Пустили, как и всех. Обидно не было», — сказал пресс-секретарь Путина.

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