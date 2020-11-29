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«Потом расскажу»: Захарова взяла собаку из приюта 

Майк Габриелян 15 минут назад
«Потом расскажу»: Захарова взяла собаку из приюта
Фото: ТАСС
Представитель МИД РФ Мария Захарова стала хозяйкой собаки, попавшей в приют. Об этом она написала в фейсбуке, опубликовав фото пса с разноцветными глазами, сидящего в корзине.

«Потом расскажу и про то, как их нашли под бетонной плитой волонтеры, и как перевезли в приют. А пока едем домой и придумываем имя», — написала Захарова.

Дипломат и ранее брала животных из приюта. Причем, по её словам, отдавала предпочтение дворнягам.

«Несколько лет назад, мне кажется, что это был 2007 год, я нашла в одном московском приюте для собак свою Нику. Я тогда работала в Нью-Йорке. У нас в семье сдохла собака. От старости, от болезни. Я посмотрела фотографии в интернете, я ушла в отпуск и поехала в Москву, где и нашла свою собаку. Я очень благодарна людям, которым пришла в голову идею организовать в Москве такие приюты», — говорила Захарова в интервью.

По ее словам, любовь к дворнягам началась у нее с детства, и она считает, что «круто и модно брать собак не только породистых, из элитных заводческих семей».
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