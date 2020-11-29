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Эксперт рассказал об особенностях повторного заражения COVID-19 

Rambler News Service и ещё 7 1 час назад
Перенесший коронавирус человек может заразиться повторно, но болезнь будет протекать в легкой форме, заявил в эфире телеканала «Россия 24» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
По словам Лукашева, в первый раз человек подхватывает инфекцию, потому что у него нет антител.

«Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека нет антител, потом у него антитела появились, значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, сложнее», —сказал Лукашев.

Он отметил, что «история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче». Лукашев утверждает, что треть всего населения планеты защищена от COVID-19 благодаря лимфоцитам, которые остались от «встречи с обычными коронавирусами».
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России зарегистрированы и опубликованы случаи повторного заражения коронавирусом.
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Общество , Видео , Анатолий Альтштейн , Александр Горелов , Владимир Болибок , Роспотребнадзор , РИА Новости , Сингапур
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