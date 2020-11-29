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Специалист дал совет, как опознать опасную воду в бутылках 

РИА Новости и ещё 4 10 минут назад
Как опознать опасную воду в бутылках
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Бутилированной воды в России с каждым годом продается все больше, растет и количество подделок. Как их распознать, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

"Прежде всего, не следует пить воду с нехарактерным цветом и неприятным запахом. Скорее всего, такая вода испортилась и в ней превышено содержание микроорганизмов, что может вызвать болезни ЖКТ", — объясняет эксперт.

Сигнал насторожиться — негерметично закрытая бутылка. Важен материал, из которого она изготовлена, и даже цвет. Самой безопасной тарой считает темная стеклянная бутылка. Из полимерной упаковки в воду при нагревании могут попасть вредные соединения, а в светлом стекле она на солнце может "зацвести".
Бывает как поддельная, так и просто бесполезная вода — если производитель пытается ввести производителя в заблуждение по поводу ее свойств. По словам Саратцевой, маркировка должна содержать слово "природная" — оно регулируется законом. В противном случае возможна попытка обмана.
На информационном ресурсе Росаккредитации можно найти декларацию на питьевую воду — если она есть, скорее всего, товар не является подделкой. На некоторые виды воды, например, минеральную и лечебную, нужен сертификат ЕАЭС.
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