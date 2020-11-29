Пескова отказались пропускать на открытие катка

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Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова не узнали на открытии катка в Москве и отказались пропускать. Об этом сообщают корреспонденты Peopletalk, ставшие свидетелями инцидента с представителем Кремля и сотрудницей ГУМ-катка.

У входа на каток сотрудница спросила Пескова, есть ли он в списках.

«А я что должен быть в списках? Я — Песков», — ответил пресс-секретарь.

В ответ девушка попросила его позвонить организаторам и отправилась к другим гостям.

Тогда пресс-секретарю пришлось сделать звонок, после чего его пропустили на мероприятие. Оказалось, что работница не узнала Пескова, а в список приглашенных его не вносили.