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Пескова отказались пропускать на открытие московского катка 

Мослента и ещё 2 52 минуты назад
Пескова отказались пропускать на открытие катка
Фото: ТАСС
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова не узнали на открытии катка в Москве и отказались пропускать. Об этом сообщают корреспонденты Peopletalk, ставшие свидетелями инцидента с представителем Кремля и сотрудницей ГУМ-катка.
У входа на каток сотрудница спросила Пескова, есть ли он в списках.

«А я что должен быть в списках? Я — Песков», — ответил пресс-секретарь.

В ответ девушка попросила его позвонить организаторам и отправилась к другим гостям.
Тогда пресс-секретарю пришлось сделать звонок, после чего его пропустили на мероприятие. Оказалось, что работница не узнала Пескова, а в список приглашенных его не вносили.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков на открытии катка на Красной площади пожелал москвичам радоваться жизни и быть осторожными. Он отметил, что пока все россияне, в том числе москвичи, должны работать напряженно, поскольку до праздников еще долго.
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Общество , Каток , Москва
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