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Италия назвала условие для начала переговоров по закупке «Спутника V» 

РИА Новости 14 минут назад
Италия назвала РФ условие для переговоров по вакцине
Фото: ресс-служба МИД Венгрии Перейти в фотобанк
Италия сможет вести переговоры с РФ по вакцине "Спутник V" только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), сообщил РИА Новости посол республики в Москве Паскуалле Терраччано в кулуарах открытия ГУМ-катка на Красной площади.

"Вакцина должна быть сертифицирована Европейским агентством лекарственных препаратов. Если Институт Гамалеи начал обсуждать ее с этим агентством, если направил информацию о российской вакцине, если агентство авторизует, сертифицирует ее, то это будет одна из доступных вакцин", — сказал посол.

"Мы обязаны пройти процедуру через ЕMA. Мы не можем решить, как "я хочу это, я хочу то", только через EMA. После этого мы сможем вести переговоры на эту тему", — отметил дипломат.

Посол России рассказал об испытаниях «Спутник V» в Белоруссии
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
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