Пилотам в РФ придется садиться «вслепую»

Пилотам российских авиакомпаний как минимум до 30 декабря придется заходить на посадку в десятках региональных аэропортов по бумажным картам и указаниям диспетчеров из-за того, что эти воздушные гавани не успели внести в новую схему полетов, пишет РБК со ссылкой на инструкции пилотов и презентацию "Аэрофлота".

Новая структура воздушного движения должна заработать с 3 декабря. Она включает московскую зону, все аэродромы европейской части России и частично Урал. Схема вводит 242 новых участка воздушных трасс и полностью меняет воздушную навигацию — маршруты, трассы, точки входа и выхода, буквенные обозначения и т.д. Ожидается, что нововведения позволят уменьшить задержки самолетов, сократить расход топлива, повысить безопасность полетов и облегчить работу диспетчеров.

Однако поставщики аэронавигационных данных для российских авиакомпаний предупредили "Аэрофлот", что не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикацией поправок в навигационных базах данных.

По словам пилотов, с новой схемой их начали знакомить только в ноябре, хотя Международная организация воздушного транспорта рекомендует делать это не менее чем за 56 дней. Росавиация не собирается переносить сроки ввода новой системы. Госкорпорация по организации воздушного движения указывает в своей презентации, что новые аэронавигационные данные более чем по 30 аэропортам России не появятся до 30 декабря.

Москвы в этом списке нет, но по данным источников РБК в авиакомпаниях, самолеты, вылет которых из других городов запланирован 2 декабря до 20:59, а прилет в московские аэропорты после 21:00, должны будут заходить на посадку с помощью векторения, то есть "вслепую" — при помощи диспетчеров.

При полетах без актуальной бортовой навигационной базы данных существует риск потери связи или отказа локатора у диспетчера. Кроме того, при переходе на новую систему воздушного пространства ожидается много поправок в связи с техническими ошибками, вызванными большим объемом изменений.

По словам представителя Росавиации, лоукостер "Победа" в связи с этой ситуацией уведомил глав ряда регионов об отмене своих рейсов. Компании "Аэрофлот", S7 Airlines, Red Wings, "Россия", "Уральские авиалинии", Utair и "Северный ветер"в ходе совещания 11 ноября в Росавиации подтвердили готовность с 3 декабря выполнять полеты.