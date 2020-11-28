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РБК: пилотам в РФ придется садиться «вслепую» из-за того, что данные десятков аэропортов не внесли в новую схему полетов 

Newsru.com и ещё 2 36 минут назад
Пилотам в РФ придется садиться «вслепую»
Фото: Newsru.com
Пилотам российских авиакомпаний как минимум до 30 декабря придется заходить на посадку в десятках региональных аэропортов по бумажным картам и указаниям диспетчеров из-за того, что эти воздушные гавани не успели внести в новую схему полетов, пишет РБК со ссылкой на инструкции пилотов и презентацию "Аэрофлота".
Новая структура воздушного движения должна заработать с 3 декабря. Она включает московскую зону, все аэродромы европейской части России и частично Урал. Схема вводит 242 новых участка воздушных трасс и полностью меняет воздушную навигацию — маршруты, трассы, точки входа и выхода, буквенные обозначения и т.д. Ожидается, что нововведения позволят уменьшить задержки самолетов, сократить расход топлива, повысить безопасность полетов и облегчить работу диспетчеров.
Однако поставщики аэронавигационных данных для российских авиакомпаний предупредили "Аэрофлот", что не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикацией поправок в навигационных базах данных.
По словам пилотов, с новой схемой их начали знакомить только в ноябре, хотя Международная организация воздушного транспорта рекомендует делать это не менее чем за 56 дней. Росавиация не собирается переносить сроки ввода новой системы. Госкорпорация по организации воздушного движения указывает в своей презентации, что новые аэронавигационные данные более чем по 30 аэропортам России не появятся до 30 декабря.
Москвы в этом списке нет, но по данным источников РБК в авиакомпаниях, самолеты, вылет которых из других городов запланирован 2 декабря до 20:59, а прилет в московские аэропорты после 21:00, должны будут заходить на посадку с помощью векторения, то есть "вслепую" — при помощи диспетчеров.
При полетах без актуальной бортовой навигационной базы данных существует риск потери связи или отказа локатора у диспетчера. Кроме того, при переходе на новую систему воздушного пространства ожидается много поправок в связи с техническими ошибками, вызванными большим объемом изменений.
По словам представителя Росавиации, лоукостер "Победа" в связи с этой ситуацией уведомил глав ряда регионов об отмене своих рейсов. Компании "Аэрофлот", S7 Airlines, Red Wings, "Россия", "Уральские авиалинии", Utair и "Северный ветер"в ходе совещания 11 ноября в Росавиации подтвердили готовность с 3 декабря выполнять полеты.
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Общество , Москва
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