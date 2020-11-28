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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу 

РИА Новости 14 минут назад
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ненецком автономном округе — 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0,3%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан — 0,6%, 3. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл — 0,7%", — говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Ненецкий Автономный Округ , Республика Марий Эл
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