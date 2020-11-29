Врач дала советы больным COVID-19

Больные COVID-19 при лечении дома должны принимать назначенные врачом лекарства, пить много витаминизированной жидкости, есть фрукты, богатые витамином C и спать преимущественно на животе, чтобы повысить показатель насыщения крови кислородом — такие советы дала заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы N2 Мария Мясникова.

Определенные на домашнее лечение люди, инфицированные коронавирусом COVID-19, должны неукоснительно принимать все назначенные врачом лекарства, а также пить много витаминизированной жидкости — рассказала заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова.

Кроме того, по ее словам, больные должны помнить, что в лечении важно потребление фруктов, богатых витамином C, передает Агентство городских новостей «Москва».

«Первое и самое важное — это точное соблюдение рекомендаций и назначений врача. Обязательно оставаться дома и принимать лекарственные препараты, назначенные врачом. Мы знаем, что для того, чтобы снизить температуру, организм должен испарить жидкость. При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье», — указала специалист.

Также, по словам инфекциониста, нужно лежать преимущественно на животе, чтобы повысить показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы, ведь, когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких.

Касательно физических упражнений в ходе процесса выздоровления, врач призвала делать дыхательную гимнастику — но очень дозированно, и больше отдыхать, а серьезные физические нагрузки категорически исключить.

Стоит отметить, что даже при отсутствии симптомов пациентам с коронавирусом может понадобиться лечение в больнице. Об этом рассказала пульмонолог Анна Власова.

По словам врача, главной опасностью является двусторонняя пневмония, которая может развиваться даже при нормальном самочувствии. Двустороннее поражение может вызвать острый респираторный дистресс-синдром.

«Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», — сказала Власова.

Пульмонолог добавила, что особенно опасны шестые-восьмые сутки заболевания — из-за цитокинового шторма. Это период, когда больше всего пациентов погибает из-за несвоевременного лечения.

Власова также призвала переболевших дополнительно обследовать легкие, чтобы не пропустить опасные осложнения, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее инфекционист Лилия Баранова рассказала «Газете.Ru», что лечиться от COVID-19 с помощью препаратов необходимо при любой форме заболевания, кроме бессимптомной.

Так она прокомментировала слова телеведущего и врача Александра Мясникова о том, что коронавирусная инфекция «в большинстве случаев проходит сама» и не требует принятия препаратов.

Баранова рекомендует больным COVID-19 бороться с симптомами, не отказываясь от лечения.

«Если это бессимптомная форма, то да — болезнь может пройти сама. Но если мы говорим о проявлении симптомов, то их безусловно надо лечить. Хотя бы симптоматийно. Поднялась температура — выпить жаропонижающее, чтобы не мучать организм лишний раз», — пояснила медик.

Терапевт Екатерина Яшина сообщила «Газете.Ru», когда необходимо начинать принимать лекарства.

«Лечиться препаратами необходимо после того, как врач зафиксировал изменения в легких — не только поражение, но и обычные легочные изменения трахеи, крупных бронхов или небольшой плевральный выпот (избыток жидкости в небольшом пространстве, окружающем легкое — «Газета.Ru»)», — сказала специалист.

При этом, даже через месяц после выздоровления от коронавируса нельзя переохлаждаться или перегреваться. В частности медики не рекомендуют посещать бани и сауны. Пациентам также стоит избегать сильных физических нагрузок. Об этом рассказал уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов на своей странице в Instagram.

Медик также сообщил, что не рекомендуется ходить в бассейн из-за хлорированной воды.

«Если занимаетесь спортом — потихоньку, с нарастающим темпом. Организм восстанавливается не сразу», — предупредил он.

На вечер 28 ноября в мире зарегистрировано 62 348 433 случая заболевания коронавирусом нового типа, из них — 42 944 338 выздоровевших и 1 455 592 умерших. Больше всего инфицированных и умерших — в США (13 501 954 и 271 456 соответственно). В России — 2 242 633 случая COVID-19 (1 739 470 вылечившихся и 39 073 умерших).