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Эксперт рассказал, как долго в России продлится масочный режим

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
В России масочный режим продлится до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.
Эксперт раскрыл сроки масочного режима в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Пока напряженная эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он станет обычным сезонным насморком", - сказал Горелов.
Эксперт уточнил, что зимой распространение коронавируса не уменьшится, потому что он "живет не на морозе, а в организме человека".
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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