Эксперт раскрыл сроки масочного режима в России

В России масочный режим продлится до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.

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"Пока напряженная эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он станет обычным сезонным насморком", - сказал Горелов.

Эксперт уточнил, что зимой распространение коронавируса не уменьшится, потому что он "живет не на морозе, а в организме человека".