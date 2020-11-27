Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19

"Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать", — заявил он.

В группу риска, по его словам входят, не только пожилые люди, но и россияне с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Также в этот список, по мнению бывшего главного санитарного врача, входят учителя и врачи.

"Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек", — пояснил он.

Онищенко также призвал серьезно относиться к прививкам, поскольку это "серьезная иммунобиологическая операция", к тому же при некоторых заболеваниях их нельзя делать из-за противопоказаний.

"Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше", — подытожил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнется в январе-феврале. Люди из группы риска, по словам министра, могут сделать прививки уже в декабре.

Россия зарегистрировала две вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" — она разработана специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ и "ЭпикВакКорона" — ее создал центр "Вектор" при Роспотребнадзоре . Вакцины проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах.

Вакцина "Спутник V" показала 95-процентную эффективность после после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.

Для россиян вакцинация "Спутником V" и "ЭпикВакКороной" будет бесплатной.