Онищенко высказался о тотальной вакцинации россиян

Он напомнил, что прививка – это серьезная иммунобиологическая операция. Не все люди могут ее сделать по медицинским показаниям, так как при некоторых заболеваниях вакцинация противопоказана. Онищенко заявил о том, что препарат необходимо вводить только тем, кто находится в группе риска: пожилым, а также людям с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Депутат считает, что прививку также должны сделать врачи и учителя.