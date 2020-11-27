Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса 

RT на русском и ещё 8 36 минут назад
Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Фото: РИА Новости
Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции COVID-19 начнётся в январе-феврале. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, полным ходом идёт масштабирование производства.

«То, что вы называете массовой вакцинацией, начнётся в больших объёмах в январе-феврале», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Группы риска вакцинируют уже в декабре, добавил он, чтобы «обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб».
Ранее в центре «Вектор» рассказали, что массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» стартует в 2021 году. Там отметили, что на существующем оборудовании будут производить до 5 млн доз препарата ежегодно, однако объём может быть увеличен.
Как подчёркивали в Кремле, процесс будет поэтапным — с учётом географии страны и «особенностей хранения субстанций».
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
RT на русском: последние новости
Умерла сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» актриса Светлана Обидина Умерла сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» актриса Светлана Обидина В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины на добровольцах старше 60 лет В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины на добровольцах старше 60 лет В России предложили запретить продажу алкоголя 1—2 января В России предложили запретить продажу алкоголя 1—2 января
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
00:33
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
Происшествия
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
00:29
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
Происшествия
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
00:47
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
Происшествия Криминал
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
01:47
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
Происшествия
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
00:37
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
00:36
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
Происшествия
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
00:13
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
В мире
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
00:58
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть