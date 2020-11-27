Россияне поддержали отмену новогодних гуляний

Согласны с отменой новогодних гуляний из-за пандемии в ряде регионов России 75% граждан, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
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Мэр Москвы из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу отменил новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали.
Также ночные новогодние гуляния и традиционные мероприятия на площадях отменены в Краснодарском и Ставропольском краях. А губернатор Ленинградской области выступил против проведения новогодних корпоративов.
Как сообщало ИА REGNUM, сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу повлияла на решение оперативного штаба Алтайского края рассмотреть вопрос ограничения массовых новогодних мероприятий.
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