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75% жителей России одобряют отмену новогодних гуляний — опрос 

ИА Regnum 58 минут назад
Россияне поддержали отмену новогодних гуляний
Фото: РИА Новости
Согласны с отменой новогодних гуляний из-за пандемии в ряде регионов России 75% граждан, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
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Мэр Москвы из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу отменил новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали.
Также ночные новогодние гуляния и традиционные мероприятия на площадях отменены в Краснодарском и Ставропольском краях. А губернатор Ленинградской области выступил против проведения новогодних корпоративов.
Как сообщало ИА REGNUM, сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу повлияла на решение оперативного штаба Алтайского края рассмотреть вопрос ограничения массовых новогодних мероприятий.
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