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По городам Южного берега Крыма прошла инспекция 

Lenta.ru 56 минут назад
По городам Южного берега Крыма прошла инспекция
Фото: пресс-служба правительства Крыма
Представители регионального проектного офиса проинспектировали объекты в Крыму, входящие во план по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает издание «Новости Крыма».
Контроль ходом выполнения всех проводимых работ в разрезе каждого нацпроекта на территории республики осуществляется по поручению Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
Отмечается, что в ходе осмотра объектов явных нарушений не выявлено, однако подрядчикам рекомендовали увеличить численность строительного персонала на некоторых объектах для своевременной сдачи-приемки работ.
В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.
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Общество , Республика Крым
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