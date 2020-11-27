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Ростовские соцобъекты массово обеспечат доступом к интернету 

Lenta.ru 56 минут назад
Ростовские соцобъекты массово обеспечат доступом к интернету
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
В Ростовской области все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) массово обеспечат доступом к высокоскоростному интернету к концу 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева.
Как пояснили в пресс-службе, помимо ФАПов, к сети подключат и другие социально значимые объекты: школы, органы государственной власти и местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, пожарные части и посты, участковые пункты полиции. «До конца 2021 года предстоит подключить к высокоскоростному интернету 2128 объектов», — уточнили там.
В пресс-службе также напомнили, что за 2019-2020 годы доступ к интернету получили 1235 соцобъектов области.
Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.
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Общество , Ростовская Область
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