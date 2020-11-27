Школьникам приготовили затяжной антикоронавирусный режим 

Роспотребнадзор намерен продлить действие антикоронавирусных мер в школах и детских садах до 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект постановления ведомства.

Пока правила, введенные для образовательных учреждений и детских лагерей, действуют до 1 января 2021 года. Если постановление Роспотребнадзора будет одобрено, меры сохранятся до 1 января 2022 года.

Как сообщал «Рамблер», летом Роспотребнадзор составил методичку по профилактике коронавируса для школ. В документе отмечалось, что детям из разных классов нельзя контактировать друг с другом на территории школ.

Документ обязал по возможности сокращать количество обучающихся в одном классе, проводить уборку в классах во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия в школах он запретил.

Кроме того, учеников из разных классов запретили объединять в одну группу продленного дня. За каждым классом обязали закреплять собственный кабинет, где должно проходить большинство занятий.

Каждое утро на входе в школу должны измерять температуру, а учеников и учителей с признаками респираторных заболеваний — не пускать в классы. Простуженных детей необходимо изолировать до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи.

Также в школах появились дозаторы с антисептиками и приборы для обеззараживания воздуха.