Мурашко сказал, когда Россия откроет границы

Власти России откроют границы и сообщение с другими странами, как только это станет возможным в условиях пандемии, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. Кроме того, кабмин с 30 марта поручил закрыть и движение через границы РФ по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. К этому дню авиасообщение с несколькими странами возобновлено.

Как ранее писал NEWS.ru, в конце октября исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прогнозировала, что Россия может полностью открыть закрытые на время пандемии границы к марту 2021 года.

Она рассчитывает, что это поможет отечественной туристической отрасли быстрее восстановиться после пандемии.