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Мурашко заявил, что Россия откроет границы, как только это станет возможно 

News.ru 46 минут назад
Мурашко сказал, когда Россия откроет границы
Фото: РИА Новости
Власти России откроют границы и сообщение с другими странами, как только это станет возможным в условиях пандемии, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. Кроме того, кабмин с 30 марта поручил закрыть и движение через границы РФ по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. К этому дню авиасообщение с несколькими странами возобновлено.
Как ранее писал NEWS.ru, в конце октября исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прогнозировала, что Россия может полностью открыть закрытые на время пандемии границы к марту 2021 года.
Она рассчитывает, что это поможет отечественной туристической отрасли быстрее восстановиться после пандемии.
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