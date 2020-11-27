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В России передумали вводить тотальный масочный режим 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 1 час назад
В РФ передумали вводить тотальный масочный режим
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева
По словам Мурашко, вводить тотальный масочный режим не имеет смысла. Локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона, передают РИА «Новости».

«Масочный режим в России регламентируется строго постановлениями главного санитарного врача. У нас разработана, в том числе, гибкая система введения определенных ограничений в регионах», — рассказал Мурашко.

Напомним, в Республике Алтай, как и в других российских регионах, продолжает бушевать вторая волна коронавирусной инфекции. Несмотря на рост коронавирусной инфекции сотрудники Роспотребнадзора вынуждены признать, что не все горожане соблюдают масочный режим.
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