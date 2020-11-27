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Ефремов будет находиться на карантине в СИЗО до конца ноября 

ТАСС и ещё 2 52 минуты назад
Назван срок перевода Ефремова в колонию
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов будет находиться на карантине в СИЗО до 30 октября в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ефремов должен находиться на карантине в СИЗО 20 дней со дня прибытия в изолятор в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. Карантин заканчивается 30 ноября, после чего актер будет переведен в колонию для отбытия наказания", — сказал источник.

Ефремов был доставлен в СИЗО 10 ноября — в день своего 57-летия.
Один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин сообщил ТАСС, что у него новостей о переводе Ефремова из СИЗО в колонию пока нет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
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Общество , Белгородская Область
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