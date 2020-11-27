Пока вы в маске: Кремль объяснил появление Путина без маски 

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Саров не использовал маску, поскольку были предприняты все необходимые меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Высокие цифры по новым случаям COVID-19 в Российской Федерации к выходным — это нормальное явление: приходят результаты тестов, сданных в начале недели, объяснил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков

Массовая вакцинация от коронавируса пройдет в российской армии. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу , сообщает «Интерфакс». По его словам, всего планируется привить более 400 тысяч военных. К настоящему моменту вакцину от COVID-19 получили 2,5 тысячи военнослужащих.

Роспотребнадзор предложил продлить до 1 января 2022 года санитарные требования к организациям, работающим с детьми, введенные из-за пандемии коронавируса. Проект постановления ведомства размещен на портале правовой информации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» Городской клинической больницы (ГКБ) №6 в Минске, где лечат инфицированных коронавирусом. Журналисты отметили, что Лукашенко впервые за время пандемии появился на публике в маске.