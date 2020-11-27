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Пока вы в маске: Кремль объяснил появление Путина без маски 

Сергей Василенок 32 минуты назад
Пока вы в маске: Кремль объяснил появление Путина без маски
Фото: РИА Новости

Песков объяснил отсутствие у Путина маски

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Саров не использовал маску, поскольку были предприняты все необходимые меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил Дмитрий Песков.
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Антирекорд по коронавирусу в РФ объяснили

Высокие цифры по новым случаям COVID-19 в Российской Федерации к выходным — это нормальное явление: приходят результаты тестов, сданных в начале недели, объяснил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
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В российской армии началась массовая вакцинация

Массовая вакцинация от коронавируса пройдет в российской армии. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс». По его словам, всего планируется привить более 400 тысяч военных. К настоящему моменту вакцину от COVID-19 получили 2,5 тысячи военнослужащих.
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В России хотят продлить ограничения в школах

Роспотребнадзор предложил продлить до 1 января 2022 года санитарные требования к организациям, работающим с детьми, введенные из-за пандемии коронавируса. Проект постановления ведомства размещен на портале правовой информации.
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Лукашенко в маске пришел в «красную зону» коронавирусной больницы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» Городской клинической больницы (ГКБ) №6 в Минске, где лечат инфицированных коронавирусом. Журналисты отметили, что Лукашенко впервые за время пандемии появился на публике в маске.
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Власти оценили ситуацию с коронавирусом в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице. Она отметила, что «ситуация с коронавирусом в Москве остаётся весьма напряжённой».
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Общество , Сергей Шойгу , Анастасия Ракова , Евгений Тимаков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Роспотребнадзор , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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