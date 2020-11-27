Когда закончится коронавирус в России? 

Ковиду пообещали еще полтора года официальной жизни.

Самый короткий период жизни ковиду в России отводил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Рождественским чудом это не станет и все разом не выздоровеют. Но шанс на весну есть. Пандемия коронавируса пойдет на спад в России к весне — суточный прирост заболевших COVID-19 снизится до уровня минувшего лета, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ученого.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — заявлял в начале ноября Горелов.

В конце ноября его оптимизм скорректировала ситуация с ростом заболевания. По его словам , ожидать стабилизации и снижения заболеваемости трудно, пока не будет введена массовая вакцинация «с охватом населения более 95% в идеале или хотя бы на уровне 70-75%».

То, что с коронавирусом мир будет жить до весны, не отрицает и главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас. По его словам, пандемия коронавируса COVID-19 закончится только с появлением безопасной и эффективной вакцины, цитирует заявление ученого РИА Новости

У ряда специалистов есть ожидания, что активность коронавируса в ряде регионов мира продлится еще около полутора лет. С таким заявлением выступила в ходе конгресса «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020)» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. «Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира», — сказала Пшеничная.

Коронавирус — не сезонная инфекция, цитирует эпидемиолога «Инферфакс» . Поэтому в классические временные рамки — с января по апрель — она не впишется. Более того, коронавирусная инфекция остается активной и при «простудном» температурном режиме от нуля до плюс десяти градусов, и при более теплой погоде. При этом и низкая влажность, и более высокая, которую наблюдаем в осенне-зимний период, создает для ковида достаточно комфортные условия.

Все прогнозы из серии тех, что дальше весны 2021 года ожидаемо стали называть третьей и последующими волнами коронавируса. Например, с таким заявлением в интервью выступил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в издании Badener Tagblatt

«Вирус распространяется не арифметически, а экспоненциально. Очень немногие руководители понимали это», — отмечает ученый. А это значит, что «числа могут увеличиваться восемь раз за неделю, 40 раз за две недели, 300 раз за три недели, более 1000 раз за четыре недели и так далее». И остановить его, по мнению профессора, может только жесткая дисциплина в азиатском стиле или, в крайнем случае, локдаун. К последнему сценарию — закрыть всех по домам и остановить все производства на время — Европа не готова. Что опять же повышает шансы, по мнению ученого, у третьей-четвертой волны пандемии и так далее.

Заявление Набарро прокомментировал в эфире радиостанции « Говорит Москва » заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Он напомнил о расхождении в терминологии, а именно о том, что в российской эпидемиологии не существует термина «подъем» или «волна», и дал вполне оптимистичный прогноз: в следующем году большая часть людей получит вакцину, и мир забудет о коронавирусе.

В среднем эксперты ВОЗ определяют «срок жизни» ковиду до конца 2022 года, до того времени пока коронавирусная инфекция не столкнется с массовым иммунитетом у населения. Это возможно в двух случаях: либо должны практически все переболеть и получить иммунные клетки, либо должна пройти поголовная вакцинация высокоэффективным препаратом.

Один из самых пессимистичных прогнозов дает председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин. Он допускает, что вирус сохранится до 2025 года, ссылается на мнение ученого Sport24 . Но при этом не исключается волновой характер пандемии.

Но есть еще и альтернативный вариант подсчета. Постоянный прирост новых случаев заражения коронавирусом может затормозиться, но только тогда, когда 60 или 70 процентов всего населения переболеет этой инфекцией. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Пока же в России от ковида выздоровело 1 млн 712 тыс. 174 человека (данные на 27 ноября 2020 года). Учитывая, что по данным Росстата в России живет 146,6 млн человек, то ждать естественного иммунитета бессмысленно. Поможет только всеобщая вакцинация. А это уже срок не эпидемиологический, а определяющийся государственной политикой.