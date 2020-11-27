Спасенный из ловушки кот попал на видео 

В Московской области спасатели освободили кота, который 3 дня находился в ловушке, в которую сам случайно и угодил. Животное застряло между металлических прутьев решетки, которая закрывала продухи подвала жилого дома. Кто-то из местных жителей увидел, что кот в беде и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС разжали металлические прутья и освободили пушистого. Жители дома рассказали, что кота бросила хозяйка, переезжала жить в другой город. С тех пор пушистый рыжий кот жил в подвале.

Пользователи в сети отмечают, что управляющая компания не имеет права ставить решетки на продухи подвала жилого дома.