«По-другому никак». Плохие новости для Владивостока

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков озвучил сроки, по которым во Владивостоке окончательно восстановят электроснабжение по постоянной схеме. И эти сроки оказались не очень оптимистичными, сообщает PRIMPRESS.

По словам чиновника, весь процесс займет до двух месяцев. То есть полностью система энергоснабжения города заработает лишь в январе.

Министр отметил, что Владивосток до сих пор не вернулся к нормальной жизни. Также Чекунков подчеркнул, что пока дальневосточная столица в некоторых районах питается от резервных источников.

«В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме от резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев», — сказал он на заседании правительства.

По словам министра, в Приморье из соседних регионов перебросили силы и средства спасателей. Сейчас в крае развернули 30 пунктов питания и выдачи воды, а также 12 пунктов временного размещения пострадавших граждан.

Для восстановления электроснабжения во Владивостоке специалисты работали круглосуточно в течение недели.

«К настоящему моменту удалось восстановить снабжение водой, теплом и электроэнергией 94% пострадавших. Продолжается работа по устранению аварий и подключению к сети еще 9 678 человек, которые остаются без электроснабжения в 41 многоквартирном и 1 968 частных домах», — добавил Чекунков.