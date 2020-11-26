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«По-другому никак». Министр сообщил плохую новость по Владивостоку 

Primpress 39 минут назад
«По-другому никак». Плохие новости для Владивостока
Фото: primpress.ru
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков озвучил сроки, по которым во Владивостоке окончательно восстановят электроснабжение по постоянной схеме. И эти сроки оказались не очень оптимистичными, сообщает PRIMPRESS.
По словам чиновника, весь процесс займет до двух месяцев. То есть полностью система энергоснабжения города заработает лишь в январе.
Министр отметил, что Владивосток до сих пор не вернулся к нормальной жизни. Также Чекунков подчеркнул, что пока дальневосточная столица в некоторых районах питается от резервных источников.

«В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме от резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев», — сказал он на заседании правительства.

По словам министра, в Приморье из соседних регионов перебросили силы и средства спасателей. Сейчас в крае развернули 30 пунктов питания и выдачи воды, а также 12 пунктов временного размещения пострадавших граждан.
Для восстановления электроснабжения во Владивостоке специалисты работали круглосуточно в течение недели.
«К настоящему моменту удалось восстановить снабжение водой, теплом и электроэнергией 94% пострадавших. Продолжается работа по устранению аварий и подключению к сети еще 9 678 человек, которые остаются без электроснабжения в 41 многоквартирном и 1 968 частных домах», — добавил Чекунков.
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Общество , Владивосток , Приморский Край
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