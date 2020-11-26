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Российскому музею подарили журналы с «японскими» Курилами 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Музею в РФ подарили журналы с «японскими» Курилами
Фото: 360tv.ru/Telegram
Минусинский краеведческий музей получил от японского дипломата журналы, в которых Курильские острова Итуруп, Кунашир и Шикотан обозначены территорией Японии.

«Для нас стало удивительным, что так в открытую происходят такие, казалось бы, глобальные процессы. Недопустимо переписывать историю и внушать вещи, которые должны решаться на уровне государства», — передает «360» слова директора музея Светланы Борисовой.

Отмечается, что журналы напечатало японское посольство в Москве.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе Южных Курил и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора. После этого мэр Курильска указал на невозможность передачи островов Японии в связи с принятием изменений в Конституцию России. Ранее глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами.
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Общество , Сергей Лавров , Светлана Борисова , МИД , Курильск , Сахалинская Область , Япония
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