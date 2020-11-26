Пока вы в маске: Путин дал поручение из-за удаленки 

Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей.

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные за сутки 25 487, до 2 187 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За сутки в России впервые подтверждены 524 смерти людей с COVID-19, за все время — 38 062, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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В Московской области врач избил онкобольную пациентку, возможно, больную еще и коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Будущий президент США Джо Байден предрек в телеобращении гражданам «тяжелую и долгую зиму» и пообещал, что к ее окончанию «жизнь вернется в прежнее русло». Его цитирует NBC News. Он отметил, что предпринимаемые шаги по борьбе с вирусом не имеют политический характер.

Третий пик заболеваемости коронавирусом фиксируется в ряде турецких провинций, среди которых и один их крупнейших городов страны — Стамбул. Об этом, по данным ТАСС, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Действующие в Москве ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будут продлены, а новые введены не будут. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.