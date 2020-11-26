Жители российского региона обратились к Путину

В марте 2018 года, как сообщал «Рамблер», в Волгоградской области состоялся референдум о необходимости перехода региона из второй часовой зоны (UTC+3) в третью (UTC+4). Большинство проголосовавших (более 687 тысяч человек или 59,41%) сочли это необходимым. В октябре того же года часы в Волгоградской области были переведены на час вперед.