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«Стала калекой»: Светличная рассказала о своем состоянии 

РИА Новости и ещё 3 33 минуты назад
«Стала калекой»: Светличная о своем состоянии
Фото: РИА Новости
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации.

"Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо", — сказала она в комментарии "Московскому комсомольцу".

Актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.
Актриса пояснила, что после этого случая она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше.

"Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой — это я осознаю", — заключила артистка.

Как сообщалось ранее, Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.
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