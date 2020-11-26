«Стала калекой»: Светличная о своем состоянии

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации.

"Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо", — сказала она в комментарии "Московскому комсомольцу".

Актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.

Актриса пояснила, что после этого случая она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше.

"Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой — это я осознаю", — заключила артистка.

Как сообщалось ранее, Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.