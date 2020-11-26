У Юдашкина нашли смертельную болезнь

Модельер Валентин Юдашкин уже долгое время борется с серьезным онкологическим заболеванием, заявила в эфире YouTube-канала «Света вокруг света» предпринимательница Ольга Слуцкер. Особенно тяжелым для кутюрье выдался 2016 год.

Тогда Юдашкин начал испытывать сильнейшие головные боли. Какое-то время модельер пытался избавиться от них при помощи таблеток, но в конце концов решил отправиться к доктору. После осмотра доктор направил кутюрье к онкологу, который поставил страшный диагноз — рак пищевода. Новость застала Юдашкина врасплох, поскольку раньше у него никогда не было серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее он активно занялся лечением.

Слуцкер отметила, что жизнь модельера перевернулась с ног на голову незадолго до его 52-летия. Несмотря на постоянные разъезды по врачам праздник было решено не отменять. Предпринимательница вспомнила, что, придя на торжество, она сначала не узнала своего друга Валентина Юдашкина. Вместо него во главе стола сидел, по ее словам, «худенький мальчик».

«Валя. Ему трудно было сидеть прямо, и он сутулился. В тот период Валя за 20 дней перенес четыре полостные операции!» — отметила она.

Юдашкин проявил недюжинную силу и мужество. Сегодня он не создает впечатление человека, изможденного болезнью. Модельер активно работает. В этом, по мнению Слуцкер, есть заслуга его супруги Марины. Женщина изначально заявила, что не даст кутюрье сидеть дома: он должен жить как жил, работать и готовить показы.