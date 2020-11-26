Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео

Бизнесмен в Нигерии пришел на свадьбу с шестью беременными от него подругами. Коммерсант Майк Эз-Нвали Нвогу (Mike Eze-Nwalie Nwogu) более известен как Красавчик Майк. Он владеет ночным клубом в Лагосе и пользуется большой популярностью у девушек.
На свадьбу актера Нолливуда Уильмся Учембы (Williams Uchemba) скандально известный плейбой-миллионер пришел в сопровождении 6 девушек, все они находятся в интересном положении, виновником которого является он сам.
«Это не кинематографический трюк... Мы просто живем своей лучшей жизнью», - прокомментировал ситуацию в аккаунте в Instagram Эз-Нвали Нвогу.