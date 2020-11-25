В российском регионе создадут сотни «Точек роста»

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В Оренбургской области создадут 317 образовательных центров «Точка роста» к 2023 году. Об этом сообщается на портале «Будущее России. Национальные проекты».

В пресс-службе правительства региона уточнили, что на эти цели будет направлено более 500 миллионов рублей.

Современные лаборатории центров «позволят расширить возможности оренбургских школьников в освоении учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей, программ дополнительного образования, а также усовершенствуют процесс практической отработки учебного материала», уверены власти.