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Россиянин подал в суд на масочный режим и COVID 

Вероника Полынина 29 минут назад
Россиянин подал в суд на масочный режим и COVID
Фото: РИА Новости
Волгоградский областной суд отказал местному жителю, который требовал признать незаконным решение губернатора региона о введении масочного режима. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В иске мужчина заявлял, что ношение маски негативно отражается на его здоровье и ущемляет его конституционные права. Истец также требовал запретить термин COVID, объясняя, что он расшифровывается как клеймо на скоте — COW — корова, ID — идентификационный номер.
Мужчина настаивал, что в Волгоградской области нет и не было ни пандемии, ни вспышки коронавирусной инфекции. Соблюдение режима самоизоляции он называл симптомом психического расстройства.
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В своем иске волгоградец ссылался на мнение ряда врачей и ученых, в том числе на бывшего санитарного врача Москвы, а также приводил видеоролики и графики динамики смертности от пневмонии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что телеведущая Екатерина Андреева заявила об опасности масок для легких. По ее мнению, «постоянное ношение маски может привести к эмфиземе легких от недостатка кислорода». Она также заявила, что опасность коронавируса сильно преувеличена, а власти «примитивно дурят народ».
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Общество
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