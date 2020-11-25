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Названо число обманутых в «Черную пятницу» россиян 

Лера Букина 6 минут назад
Названо число обманутых в «Черную пятницу» россиян
Фото: ТАСС
Большинство участников опроса (88%) не планируют совершать покупки в «Черную пятницу». Однако аналитики «Рамблера» выяснили, что планируют покупать остальные респонденты. Так, 3% опрошенных хотят купить одежду и обувь, другие 3% — технику (ноутбук, телефон или фотоаппарат), 2% — бытовую технику. Остальные россияне планируют приобрести либо косметику (или парфюмерию), либо ювелирные изделия. Лишь единицы планируют приобрести авиабилеты по выгодной стоимости.
Точный выбор в пользу определённой модели сделали более половины желающих совершить покупки в «Черную пятницу» россиян (56%). Остальные либо планируют определиться до пятницы, либо будут покупать на месте то, что понравится.
Отслеживанием цен сейчас занимаются 59% россиян. Они боятся переплатить за товары в период распродажи.
Менее половины респондентов (33%) готовы потратить в «Черную пятницу» более 30 тысяч рублей, 19% — до 10 тысяч рублей, 11% — до 15 тысяч рублей,7% — до 20 тысяч рублей, другие 7% — до 30 тысяч рублей. Среди всех участников, которые желают совершить покупки в «Черную пятницу», 41% готовы потратить больше, чем они запланировали.
Опрос показал, что на прошлогоднюю «Черную пятницу» 22% россиян выделили больше денег, чем на предстоящую. Лишь 19% участников выделяют в этом году на покупки больше денег, чем в прошлом. Остальные не совершали покупок в прошлую «Черную пятницу».
Страх заразиться коронавирусом в «Черную пятницу» присутствует не у всех. Чуть менее половины опрошенных (45%) планируют совершить покупки в магазинах. Остальные собираются покупать товары онлайн. Отмечается, что не все из них боятся заболеть COVID-19, ведь для многих такой способ покупок просто удобнее.
К сожалению, многие россияне (62%) сталкивались с ситуацией, когда товар после «Черной пятницы» становился дешевле. Поэтому с покупками следует быть внимательными и осторожными.
В исследовании приняли участие 1757 человек.
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