Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович посоветовала россиянам отказаться от участия в массовых корпоративах и других крупных мероприятиях ради противодействия распространению COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, большое число людей остается уязвимым перед заболеванием, поэтому вирус все еще легко передается.

«Если 90% людей будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, если будем отказываться от больших корпоративов и других мероприятий, где очень много людей близко подходят друг к другу, то мне кажется, что мы можем считать, что [в таком случае выйдем] на плато», — сказала Вуйнович.

По ее словам, ВОЗ всегда отмечала, что на распространение коронавируса можно повлиять на любом этапе пандемии как с помощью индивидуальных, так и более широких мер.

«Крайняя мера — это, конечно, общий локдаун, общий карантин, но есть очень много возможностей повлиять на пандемию до (его введения)», — подчеркнула Вуйнович.