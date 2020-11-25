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Ситуация с COVID-19 не «украдет» новогоднее настроение россиян 

Лера Букина 1 час назад
Ситуация с COVID-19 не «украдет» новогоднее настроение россиян
Фото: Рамблер
Ситуация с коронавирусом вынуждает многих граждан поменять новогодние обычаи. Так, например, более половины опрошенных (56%) осознали, как важно сейчас находиться рядом с близкими людьми. Именно поэтому они предпочли отмечать новогодние праздники в тесном кругу семьи. Опрос проводился на портале «Рамблер» с 24-25 ноября. Воздержаться от посещения гостей из-за страха заболеть коронавирусом решили 17% россиян. Остальные респонденты либо собираются видеться с разными людьми во время новогодних каникул, либо пока не определились, как поступят. При этом у половины участников (51%) есть много знакомых, которые не болели коронавирусом.
Респондентов спросили, из чего, по их мнению, должен состоять новогодний праздник. 84% граждан отметили именно присутствие родных рядом. Они согласны на скромное празднование. Лишь 16% респондентов считают, что Новый год должен состоять из шумной компании, изобилия блюд и алкогольных напитков.
Прогнозы россиян относительно ситуации с коронавирусом после Нового года у всех разные. Многие (56%) считают, что Новый год усугубит положение в стране из-за контактов друг с другом. 44% респондентов более спокойны на этот счет из-за того, что у многих граждан, по их мнению, появился иммунитет к COVID-19.
У россиян спросили, сколько примерно людей соберется в их компании во время празднования Нового года. Собрать не более четырех человек планируют 56% опрошенных. Остальные соберутся большой компанией.
Ситуация с коронавирусом не должна «красть настроение граждан». Так считают 52% россиян. 33% участников заявили, что настроение будет зависеть от того, как будут развиваться события с коронавирусом в стране. Остальные уверены, что насладиться праздником им не удастся, поскольку сильно обеспокоены нынешней эпидемиологической ситуацией.
В исследовании приняли участие 1583 человека.
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