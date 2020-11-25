Навальному напомнили о проигранных в ЕСПЧ делах

В то же время юрист напомнил, что в ЕСПЧ у Навального есть дела, об исходе которых он предпочитает не рассказывать. Так, количество проигранных юристами Навального дел в ЕСПЧ весьма велико. При этом в некоторых делах разница в датах поступления жалобы и отказа всего месяц, что означает отказ даже без начала производства. Это может означать лишь одно: жалобы изначально были составлены безграмотно, поэтому ЕСПЧ даже не стал рассматривать их по существу. Ремесло констатирует, что «сотрудники Навального вместо защиты прав людей занимаются юридическим головотяпством и тратой ресурсов, проигрывая из-за небрежностей в документах те дела, которые они могли бы выиграть в ЕСПЧ, пользуясь ресурсом Навального».