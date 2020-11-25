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Пока вы в маске: МВД прокомментировало увеличение штрафов

Сергей Василенок
1 час назад

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране принимаются точечные меры в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В МВД прояснили ситуацию с штрафами за отсутствие масок

МВД России опровергло информацию, что руководство столичной полиции дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок.

В Кремле оценили влияние пандемии на настроения россиян

В Кремле считают, что на настроение общества влияет пандемия, вызывающая тревогу и пессимизм, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Предложена новая методика подсчета заболевших COVID-19

Во избежание ложной информации при чтении статистики по зараженным коронавирусом, необходимо использовать другую методику подсчета, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Выявлена способность COVID превращаться в пленку

Частицы, содержащие коронавирус, которые попадают на поверхность, остаются заразными в течение нескольких дней, превращаясь после испарения воды в капле в микроскопическую пленку, похожую на блин.

Третья российская вакцина от COVID-19 будет «неживой»

Российская Газета
Центр Чумакова разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции.
Общество,Видео,Александр Мясников,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МВД,"Российская газета",РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
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