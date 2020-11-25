Пока вы в маске: МВД прокомментировало увеличение штрафов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране принимаются точечные меры в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

МВД России опровергло информацию, что руководство столичной полиции дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок.

В Кремле считают, что на настроение общества влияет пандемия, вызывающая тревогу и пессимизм, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Во избежание ложной информации при чтении статистики по зараженным коронавирусом, необходимо использовать другую методику подсчета, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Частицы, содержащие коронавирус, которые попадают на поверхность, остаются заразными в течение нескольких дней, превращаясь после испарения воды в капле в микроскопическую пленку, похожую на блин.

Российская Газета