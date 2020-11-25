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В России за сутки выявлено 23 675 новых случаев коронавируса 

RT на русском 1 час назад
В России выявлено 23 675 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
В России в течение суток выявили 23 675 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых эпизодов с начала эпидемии в стране достигло 2 162 503. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5156 (21,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в заявлении.

Накануне в России было выявлено 24 326 случаев коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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