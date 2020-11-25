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В Крыму разрабатывают уникальную вакцину от COVID

Павел Тиунов
51 минуту назад
Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) разрабатывают вакцину от коронавируса на основе фрагмента его ДНК, сообщает «Парламентская газета». Препарат уже тестируют на животных.
В Крыму разрабатывают уникальную вакцину от COVID
Фото: ТАССТАСС
Идейный вдохновитель исследований – вирусолог, заведующий лабораторией клеточных технологий и ДНК-лекарств Владимир Оберемок. Ученый пришел к мысли о разработке вакцины в то время, когда сам болел COVID-19. Именно тогда он задумался над созданием вакцины на основе фрагмента нуклеиновой кислоты коронавируса. Свою гипотезу Оберемок оформил в научную статью с замысловатым названием «SARS-CoV-2 будет постоянно заметать свои следы: вакцина, содержащая мотивы CpG в «лассо», для вируса с множеством лиц». Материал был опубликован в журнале Inflammation Research. Измышления Оберемка нашли отклик у множества его коллег по всему миру.
В настоящее время специалисты (КФУ) уже приступили к тестированию принципиально новой вакцины на животных. Были привиты два подопытных кролика: Джеймс и Фиппс. Два раза в неделю им вводят вакцину и наблюдают за их состоянием. Поначалу у животных развилось воспаление, которое со второй неделе начало спадать. По словам ученых, это значит, что организм начал бороться с заболеванием. Предполагается, что у кроликов теперь должны начать вырабатываться антитела. Процесс может занять два-три месяца. По истечению срока в зависимости от результата можно будет говорить о возможном тестировании вакцины на людях, отметил Оберемок.
«Если нам удастся получить антитела, это будет для меня и моих коллег лучшим подарком к Новому году», - подчеркнул он.
Общество,Наука и техника,Парламентская газета,Республика Крым,
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