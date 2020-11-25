В Крыму разрабатывают уникальную вакцину от COVID

Идейный вдохновитель исследований – вирусолог, заведующий лабораторией клеточных технологий и ДНК-лекарств Владимир Оберемок. Ученый пришел к мысли о разработке вакцины в то время, когда сам болел COVID-19. Именно тогда он задумался над созданием вакцины на основе фрагмента нуклеиновой кислоты коронавируса. Свою гипотезу Оберемок оформил в научную статью с замысловатым названием «SARS-CoV-2 будет постоянно заметать свои следы: вакцина, содержащая мотивы CpG в «лассо», для вируса с множеством лиц». Материал был опубликован в журнале Inflammation Research. Измышления Оберемка нашли отклик у множества его коллег по всему миру.

В настоящее время специалисты (КФУ) уже приступили к тестированию принципиально новой вакцины на животных. Были привиты два подопытных кролика: Джеймс и Фиппс. Два раза в неделю им вводят вакцину и наблюдают за их состоянием. Поначалу у животных развилось воспаление, которое со второй неделе начало спадать. По словам ученых, это значит, что организм начал бороться с заболеванием. Предполагается, что у кроликов теперь должны начать вырабатываться антитела. Процесс может занять два-три месяца. По истечению срока в зависимости от результата можно будет говорить о возможном тестировании вакцины на людях, отметил Оберемок.