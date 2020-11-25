В Санкт-Петербурге появился световой граффити-портрет Федора Достоевского на доме, в котором жил писатель на Кузнечном переулке. По словам губернатора Петербурга и Александра Беглова, эта световая проекция станет началом большого художественного проекта, предложенного городской молодежной группой. Инициаторами художественного оформления стены здания дома выступили представители общественного движения "Петербург — город перемен". Проект был выполнен комитетом по градостроительству и архитектуре в сотрудничестве с городским предприятием по организации наружного освещения "Ленсвет". Ранее инициативные группы высказывали предложение размещать росписи краской на стенах зданий в историческом центре — объектах культурного наследия, однако законом это запрещено.
Появилось видео с граффити-портретом Достоевского
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