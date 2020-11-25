Гигантская открытка на снегу попала на видео 

Валерий Мельников прославился на всю Россию своими картинами на снегу. Этой осенью художник умер от коронавируса. Но в память о нем в Амурской области нарисовали огромную снежную открытку.

Пенсионер из Приамурья с помощью всего лишь метлы да лопаты создавал новогоднее настроение жителям своего села. Целые картины незамысловатые, но очень добрые и трогательные. К нему не раз пытались достучаться журналисты, а он не открывал. Валерий Мельников был глухой. В абсолютной тишине он прожил больше 20 лет. В Амурской области Мельников был знаменитостью. О его работах писали местные журналисты, а туристы специально приезжали к Хомутине, чтобы сфотографироваться на фоне ледяных открыток.