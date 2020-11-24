«В слезах и истерике»: как наказывают в томском детсаду 

В томском детском саду N39 воспитанников в качестве наказания заставили драить полы и мыть унитазы ершиками, рассказала в соцсетях одна из родительниц. По факту сообщения проверки уже начали проводиться в областном управлении СК и прокуратуре Советского района Томска . Между тем другие родители, которые ранее также водили своих детей в данное учреждение, сообщили, что к ним также относились предвзято и даже лишали обедов и ужинов.

Следственный комитет Томской области , а также прокуратура Советского района Томска проводят проверку по факту жестоких методов воспитания в городском детскому саду №39.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении районной прокуратуры.

В СК же по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Департамент дошкольного образования администрации Томска уже провел проверку, однако об ее итогах пока не сообщил.

Ранее мать одного из воспитанников рассказала в соцсетях, что няня заставила детей драить полы и унитазы в санузле в качестве наказания за плохое поведение. По словам женщины, позже няня сама подтвердила, что использовала такие методы воспитания детей.

«Многие дети с неохотой ходят в сад, неизвестно как такие меры повлияют на психику ребенка», — добавила мать в своем сообщении.

Другая родительница Анна (имя изменено — «Газета.Ru») рассказала «Газете.Ru», что ее шестилетний сын также участвовал в воспитательной уборке. «Дети просто баловались, что свойственно для их возраста, подняли шум», — уточнила женщина.

Ее слова подтвердила мать еще одного наказанного ребенка Алена. «Две девочки начали дразнить друг друга, мой сын с другом громко рассказывали считалочки. В итоге виноватыми оказались пять-шесть человек. Няня вооружила детей тряпками, ершиками и отправила „отбывать“ наказание в туалет», — пояснила женщина в разговоре с kp.ru.

По словам Анны, дети послушно протирали полы, раковины и унитазы, причем мальчиков заставили чистить туалет для девочек. О случившемся стало известно, когда одна из воспитанниц вечером заявила маме, что сегодня она «была техничкой». Родители расспросили дочь, после чего написали в родительский чат.

«Затем и мы все опросили своих детей. Так я и выяснила, что мой сын был тоже наказан. Правда, он так и не понял за что. Мы вместе с одной из мам собрались и поехали на следующее утро в садик, чтобы поговорить с няней», — сообщила Алена.

«Она клялась, что полы, унитазы и раковины были чистые, что выдала детям чистые предметы для уборки. Это скорее игра была такая. Лично мы не хотели крови, увольнения и каких-то репрессий, нам извинений и выговора было более чем достаточно», — заключила собеседница портала.

Анна также подтвердила «Газете.Ru», что не ждет увольнения няни. Тем не менее женщина, распространившая информацию об инциденте, придерживается иной позиции.

«Администрация детского сада пытается тихо решить вопрос, но родители настаивают на увольнении данного работника», — писала она в соцсетях.

В то же время муж воспитательницы, которая также работает в данном детсаду, Сергей заявил «Газете.Ru», что родители одного из детей просто настраивают остальных против воспитателя и няни.

«Они давно искали такой момент, чтобы затеять скандал и обратить на себя внимание. Какое отношение будет к ним со стороны родителей, когда всплывет вся правда? Как они будут смотреть в глаза той самой няне и воспитателю? Я бы сгорел со стыда», — сказал мужчина.

Он уверен, что ребенок просто рассказал матери свои фантазии, которые та выдала за реальность и приукрасила. «Няня только на словах сказала, что если будете галдеть, то будете мыть пол. Родители просто пытаются подбить всех родителей и департамент на увольнение няни», — заключил Сергей.

Вместе с тем до администрации детского сада №39 «Газете.Ru» дозвониться не удалось. В то же время отзывы об учреждении в сети не самые лестные. «У нас тоже ребенок ходил в этот сад, и к нему было явно предвзятое отношение. Перевели в другое учреждение, и ребенок наконец начал радоваться», — написала пользовательница соцсети «Вконтакте» Галина Иценко.

«Ходили в прошлом году в этот сад. Сын не хотел идти, в слезах, с истериками. Доходило до того, что вцеплялся в меня и орал, отцепить не могли. Хотя до этого ходил в частный сад с удовольствием. Сейчас перевели в другой. Ребенок бежит утром вприпрыжку, с удовольствием, появились друзья. В общем, небо и земля», — подтвердила ее слова другая родительница Светлана Купрейчик.

Между тем пользователь, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в качестве наказания детей в саду №39 лишают обеда и ужина, а также заставляют подолгу стоять в раздевалке в одиночестве. «Девчонке там оторвало фалангу на пальце — в дверях зажало. Так же все тихо замяли», — написал мужчина в сообществе «Регион-70» в соцсети «ВКонтакте».