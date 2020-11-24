В России предложили «отстреливать COVID-диссидентов» 

Общественники предложили разрешить россиянам применять оружие против противников масочного режима, заявила в своем Telegram-канале журналистка Анна Шафран . Она отметила, что призыв напоминает разжигание ненависти.

Шафран сослалась на статью, опубликованную на сайте Российского агентства правовой и судебной информации. В ней говорится, что члены Ассоциации адвокатов России за права человека выступили за введение в Уголовный кодекс поправок, согласно которым в период пандемии россиянам разрешили бы использовать оружие против противников масочного режима.

Норма должна действовать только в том случае, если существует реальная угроза заражения, отметили юристы.

Журналистка, комментируя инициативу общественников, призналась, что поначалу не поверила, что новость — не фейк. Шафран подчеркнула, что «COVID-диссидентов» ранее регулярно выбрасывали из автобусов, а теперь их предлагают «расстреливать без суда и следствия».

«Призыв — это типичное разжигание розни и возбуждение ненависти по отношению к социальной группе «антимасочники», — написала журналистка.

Она отметила, что на «инсинуации адвокатов-правоащитников» следует обратить внимание «прокурорам-правозащитникам», поскольку ситуация в стране «и без того напряжена».

Ранее, как сообщал «Рамблер», 53-летний мужчина пал жертвой «COVID-диссидентов», которых попросил соблюдать масочный режим. Вечером 17 ноября житель города Мурино Ленинградской области возвращался домой с корпоратива. В общественном транспорте он заметил пару без масок на лице. Мужчина попросил попутчиков (мужчину и женщину) надеть индивидуальные средства защиты, но его требования проигнорировали. Завязалась словесная перепалка.

Конфликт переместился на улицу, где перерос в потасовку. В драке сторонника соблюдения ограничений ударили ножом. Он скончался. Днем позже полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 40-летний мужчина и 34-летняя женщина, оба — жители Оренбургской области. Выяснилось, что первый ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и нанесение тяжкого вреда здоровью. Правоохранители полагают, что именно он убил потерпевшего.