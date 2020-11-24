«Пир во время чумы»: россияне разнесли Меладзе 

Пользователей «Рамблера» возмутили призывы певца Валерия Меладзе пустить его в «красные зоны» инфекционных клиник. Некоторые из них назвали это «пиром во время чумы», другие заявили, что Меладзе может заразиться и добавить нагрузки врачам.

О визите Меладзе ранее рассказал глава МКЦИБ «Вороновское» Сергей Переходов. По его мнению, после встречи с Меладзе многие пациенты должны пойти на поправку благодаря «пережитым позитивным эмоциям».

Глава отметил, что Меладзе побывал в «красной зоне» больных коронавирусом и увидел, какие меры предосторожности приходится принимать врачам.

«Пир во время чумы устраивать — хреновая затея!» — так прокомментировал инициативу Меладзе пользователь Константин К (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Больным не до концертов, состояние не то. Там В. Миладзе делать нечего (люди умирают). Порыв хороший, но не нужный», — добавил Дмитрий Иванцов. «Ото ж сиди дома на …ровно! Не мешай людям работать! А то, лечи тебя ещё потом!…» — отметил Серый Кот.

«Валера. а что ты там будешь делать в красной зоне. песни петь. отче наше.там люди умирают.они просто задыхаются на аппаратах ивл. каждый день увозять трупы.хорош себя пиарить», — написал Андрей Обыдённов.

«Рамблер» писал о жалобах пациентов на условия в больнице Демихова (бывшая ГКБ №68), которой руководит Сергей Переходов и частью которой является МКЦИБ «Вороновское».

Главврач обещал, что и после окончания острой фазы эпидемии в клинике будет действовать масочный режим, требование о социальной дистанции сохранится, а госпитализировать пациентов будут через отдельный вход, с интервалами не менее 15 минут и дезинфекцией в эти промежутки.

В действительности, по словам пациентов и их родственников, в больнице, которой руководит Сергей Переходов, далеко не все из этого соблюдается.

«На деле — охрана без масок, пока ищешь корпус (территория не огорожена, как в других больницах) заходишь в тамбуры с родственниками без масок, за этим вообще не следят», — рассказывал один из них.

Среди других проблем — невозможность дозвониться в отделение, отсутствие видеосвязи и требования привезти в реанимацию средства личной гигиены.