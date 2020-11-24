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Пока вы в маске: COVID будет приходить каждый год 

Сергей Василенок 22 минуты назад

В России новый максимум по смертности от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, что стало новым максимум с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Днем ранее был зарегистрирован 361 летальный исход. Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 37 031 смерть из-за нового заболевания.
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Коронавирус будет приходить каждый год

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирус приобретает сезонный характер и будет возвращаться ежегодно в осенне-зимний период. Об этом пишет РИА Новости.

«Он обретает свою сезонность, становится в линейку других сезонных вирусов», — подчеркнула Попова.

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Названы сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с нового года. Также она добавила, что вакцинация будет добровольной.
На данный момент более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V» выпущены в оборот, до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.
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Решена судьба «ковидных паспортов» для россиян

В комитете Госдумы по охране здоровья не одобряют введение «ковидных паспортов» для привитых от коронавируса россиян. Эту идею в разговоре с агентством «Москва» прокомментировал член комитета Александр Петров.
Он отметил, что выступает «абсолютно против» такого нововведения и считает его абсурдным с точки зрения медицины. Депутат пояснил, что организм людей по-разному реагирует на вакцину — у одних может выработаться много антител и на долгое время, у других мало, и их хватит всего на месяц, у третьих может не появиться никаких антител.
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Названо реальное число заболевших COVID россиян

Статистика о заражении коронавирусом в России, которую публикуют СМИ, не отражает реального положения дел в стране, написал в своем Telegram-канале теледоктор Александр Мясников. По его словам, чтобы получить информацию о том, сколько человек реально болеет COVID-19, необходимо провести простейшие математические вычисления.
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Комментарии 2
Общество , Видео , Татьяна Голикова , Александр Петров , Александр Мясников , Госдума , РИА Новости , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС
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