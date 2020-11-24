Пока вы в маске: COVID будет приходить каждый год 

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, что стало новым максимум с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее был зарегистрирован 361 летальный исход. Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 37 031 смерть из-за нового заболевания.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирус приобретает сезонный характер и будет возвращаться ежегодно в осенне-зимний период. Об этом пишет РИА Новости.

«Он обретает свою сезонность, становится в линейку других сезонных вирусов», — подчеркнула Попова.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с нового года. Также она добавила, что вакцинация будет добровольной.

На данный момент более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V» выпущены в оборот, до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.

В комитете Госдумы по охране здоровья не одобряют введение «ковидных паспортов» для привитых от коронавируса россиян. Эту идею в разговоре с агентством «Москва» прокомментировал член комитета Александр Петров

Он отметил, что выступает «абсолютно против» такого нововведения и считает его абсурдным с точки зрения медицины. Депутат пояснил, что организм людей по-разному реагирует на вакцину — у одних может выработаться много антител и на долгое время, у других мало, и их хватит всего на месяц, у третьих может не появиться никаких антител.