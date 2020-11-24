"Наркоша заядлый": зрители обрушились на Хрусталева

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Дмитрия Хрусталева госпитализировали. Позже телеведущий на своей странице в Instagram пояснил, что в больницу его отвез таксист, в машине которого он потерял сознание. Медики поместили ведущего в реанимацию и были вынуждены ввести его в состояние медикаментозной комы.