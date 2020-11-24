Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

"Наркоша заядлый": зрители обрушились на Хрусталева

Алиса Селезнёва
33 минуты назад
Возвращение Дмитрия Хрусталева в программу «Вечерний Ургант» было неоднозначно воспринято зрителями. Наряду с пожеланиями здоровья, телеведущий получил упреки в употреблении алкоголя и запрещенных веществ. Об этом пишет URA.RU.
"Наркоша заядлый": зрители обрушились на Хрусталева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Дмитрия Хрусталева госпитализировали. Позже телеведущий на своей странице в Instagram пояснил, что в больницу его отвез таксист, в машине которого он потерял сознание. Медики поместили ведущего в реанимацию и были вынуждены ввести его в состояние медикаментозной комы.
Хрусталев заявил, что причиной резкого ухудшения самочувствия стала «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
23 ноября Хрусталев вернулся на шоу «Вечерний Ургант» и заявил, что его рано «похоронили».
«Люди видят меня на улице и крестятся. Со мной все хорошо! Спасибо, что переживали», - заявил телеведущий.
В свою очередь Иван Ургант отметил, что его коллега выглядит «слишком хорошо, для того, как о нем писали СМИ».
Комментируя выпуск на YouTube, интернет - пользователи поздравили Хрусталева с возвращением, однако отметили его худобу.
«Митька походу наркоша заядлый, что-то похудел», — написал Евгений Шаколов.
«Митька из запоя вышел. Радость-то какая», — заявил Ефстафий Шниперсонн.
А пользователь Дмитрий восхитился, как быстро Хрусталев вернулся на работу.
«Ну наша медицина дает, вчера буквально Дмитрий при смерти был в коме, а сегодня уже передачу ведет», — подчеркнул он.
Общество,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители